Российские инженеры создали робота-томографа для промышленности

КАЗАНЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Специалисты Центра развития промышленной робототехники Университета Иннополис разработали систему ультразвуковой томографии СПРУТ. Комплекс состоит из робота-манипулятора со встроенным ультразвуковым дефектоскопом, сообщили ТАСС в пресс-службе IT-вуза.

"Решение позволит металлургическим, авиастроительным, железнодорожным компаниям, предприятиям электроники и микротехники автоматизированно исследовать конструкционные металлические материалы и изделия сложной формы, обнаруживая внутренние дефекты на 30% лучше и повышая чувствительность контроля на 20% в сравнении с классическими методами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что комплекс состоит из робота-манипулятора со встроенным ультразвуковым дефектоскопом. Такой прибор использует ультразвуковые волны для поиска трещин, пустот, непроваров и других скрытых дефектов внутри материалов и сварных швов. В систему, по данным пресс-службы, также входит рабочая ванна объемом 100 л, куда помещаются изделия для исследования.

В пресс-службе подчеркнули, что особенностью системы стала ее роботизация. "При иммерсионном ультразвуковом контроле манипулятор безошибочно позиционирует ультразвуковой преобразователь относительно поверхности исследуемого изделия. Также в роботе-томографе работает функция сохранения и загрузки результатов измерения, важная для промышленных предприятий, так как превращает единичную проверку в цифровой жизненный цикл контроля качества деталей", - говорится в сообщении.

В систему встроено программное решение, позволяющее управлять манипулятором и дефектоскопом, калибровать положение исследуемого изделия, генерировать траекторию сканирования, производить сканирование и ультразвуковую реконструкцию данных, а также визуализировать результаты.

Технический директор Центра развития промышленной робототехники Университета Иннополис Ренат Адутов отметил, что работы над проектом начались в 2024 году. "СПРУТ предоставляет результаты в виде трехмерной визуализации и ее плоских срезов по различным осям, в отличие от аналогов, которые ограничены плоскостным отображением. Такая система позволит получить максимально полную информацию о качестве изделия - от общей 3D-карты до микроструктуры конкретного дефекта", - приводит его слова пресс-служба.