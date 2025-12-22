Путин разрешил фирме из Мексики купить российскую "дочку" Ruhrpumpen

Обладателем 99,9% долей станет компания Industries E. G., Sociedad anonima promotora de inversion de capital variable

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин разрешил купить мексиканской компании 99,9% долей "Рурпумпен Рус" - российской дочерней структуры немецкой Ruhrpumpen. Распоряжение опубликовано на портале правовых актов.

Решение принято в рамках специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций.

Обладателем 99,9% долей станет мексиканская компания Industries E. G., Sociedad anonima promotora de inversion de capital variable.

Германская Ruhrpumpen - один из крупнейших мировых производителей насосного оборудования.