Роскомнадзор сообщил, что продолжает ограничивать работу WhatsApp

В ведомстве указали, что мессенджер используется для террористических действий в РФ и мошенничества

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Мессенджер WhatsApp продолжает нарушать российское законодательство, Роскомнадзор принимает ограничительные меры, сообщила пресс-служба ведомства.

"WhatsApp продолжает нарушать российское законодательство. Мессенджер используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против наших граждан. В связи с этим Роскомнадзор последовательно вводит ограничительные меры в отношении WhatsApp", - говорится в сообщении ведомства.