В РФ создадут девять центров для разработок новых видов транспорта и технологий

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Минтранс РФ и Российская академия наук до 2035 года создадут межотраслевой научный центр, девять центров научно-технологических компетенций и до 50 лабораторий для разработки новых видов транспорта и создания новых материалов и технологий, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев.

Ранее правительство России утвердило десятилетнюю концепцию научно-технологического развития транспортной отрасли. Как говорится на сайте кабмина, целью центров и лабораторий станет разработка новых видов транспортной техники, а также создание новых материалов и технологий для транспортного строительства. Среди направлений их деятельности - развитие высокоскоростного железнодорожного движения, беспилотные транспортные средства, электромобили и зарядная инфраструктура, транспорт на водородном топливе, а также развитие Трансарктического транспортного коридора и технологии транспортной логистики.

"До 2035 года Минтранс России совместно с Российской академией наук планирует сформировать Межотраслевой научный центр, создать в ведущих университетах девять центров и 50 лабораторий по основным вызовам научно-технологической повестки", - сказал Савельев, докладывая премьер-министру РФ Михаилу Мишустину о реализации концепции.

По словам Савельева, сейчас Минтранс ведет подготовку плана мероприятия по реализации концепции. "План будет утвержден Минтрансом до конца первого квартала 2026 года", - отметил он.

Координацией научных исследований и экспериментальных разработок займется научно-исследовательский институт транспорта, который будет создан в составе Российского университета транспорта.

"К ключевым направлениям научно-технологического развития отнесены: развитие технологии инфраструктуры и подвижного состава для обеспечения высокоскоростных перевозок, разработка новых видов транспортной техники, технологий, высокоавтоматизированных и беспилотных транспортных средств, как вы уже отметили, использование новых источников энергии, новых материалов и технологий для транспортного строительства и эксплуатации", - добавил вице-премьер.