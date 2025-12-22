Чистая прибыль ВЭБ.РФ за девять месяцев выросла на 16,3%

Показатель составил 77,6 млрд рублей

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Чистая прибыль ВЭБ.РФ за январь - сентябрь текущего года по МСФО составила 77,6 млрд рублей, что на 16,3% больше чем за аналогичный период 2024 года. Об этом говорится в отчетности группы.

