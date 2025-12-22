Цена нефти Brent превысила $62
Редакция сайта ТАСС
13:48
обновлено 14:07
МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2026 года на лондонской бирже ICE превысила $62 за баррель впервые с 11 декабря 2025 года, свидетельствуют данные торгов.
По данным на 16:46 мск, стоимость Brent росла на 2,6%, до $62,04 за баррель.
К 17:00 мск Brent замедлил рост до $62,03 за баррель (+2,58%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в феврале 2026 года рос на 2,65% - до $58,02 за баррель.