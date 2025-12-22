Белоярская АЭС планирует получить лицензию Ростехнадзора на сооружение БН-1200М

Строительство и введение энергоблока даст мощный импульс экономике Свердловской области, сообщил заместитель главного инженера по безопасности станции Валерий Шаманский

ЕКАТРИНБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Белоярская АЭС планирует получить лицензию Ростехнадзора для строительства энергоблока №5 с реактором БН-1200М в следующем году и заложить его фундамент в 2027. Планами на пресс-конференции в уральском региональном центре ТАСС поделился заместитель главного инженера по безопасности станции Валерий Шаманский.

"В этом году мы получили лицензию на размещение энергоблока [№ 5 с реактором БН-1200М], в данный момент приступили к подготовительным работам. <…> В следующем году наша задача - получить лицензию Ростехнадзора на сооружение, чтобы в 2027 году уже залить основание", - рассказал он.

Шаманский добавил, что строительство и введение энергоблока даст мощный импульс экономике Свердловской области. Для его возведения планируют привлечь более 7 тыс. работников. Пуск объекта потребует около 800 человек высококвалифицированного персонала.

Их обучение будет происходить в международном центре, созданном совместно с Уральским федеральным университетом. Там студентам смогут преподавать работу на быстрых реакторах действующие эксперты АЭС.

Энергоблок с реактором БН-1200М планируется строить в качестве блока №5 Белоярской АЭС в Свердловской области. Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики России предусматривает завершение строительства энергоблока №5 Белоярской АЭС к 2034 году. БН-1200М обеспечит замыкание ядерно-топливного цикла для полного использования энергетического потенциала; возможность использования как оксидного, так и нитридного топлива на основе смеси урана и плутония; возможность наработки изотопов для применения в медицине и промышленности.

На Белоярской АЭС в работе находятся два энергоблока: №3 с реактором БН-600 и №4 с реактором БН-800. Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах.