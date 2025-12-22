В России ведется разработка новых видов грузового электрического транспорта

Развитие также получают отечественные суда внутреннего плавания, работающие на электрической тяге

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Работа по разработке новых видов электрического транспорта, включая грузовой, и развитие зарядной инфраструктуры для них ведется в России, следует из Концепции научно-технологического развития транспортного комплекса РФ до 2035 года.

"В XXI веке транспортная система России развивается в условиях глобальных изменений, связанных с переходом на альтернативные источники энергии, цифровизацию и экологическую модернизацию. <…> Электробусы интегрируются в городские транспортные системы, производится отечественный электрический автомобильный транспорт, включая упомянутые электробусы, разрабатываются новые виды электрического автомобильного транспорта, в том числе для перевозки грузов, развивается сеть зарядной инфраструктуры для них", - сказано в документе.

Согласно концепции, развитие получают отечественные суда внутреннего плавания, работающие на электрической тяге, а также реализуются работы по внедрению водородных силовых установок в транспортные средства.