В России планируют развивать пассажирские и грузовые дирижабли до 2035 года

Также предусматривается развитие средств аэромобильности, технологий создания и эксплуатации гражданских сверхзвуковых воздушных судов

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. В России до 2035 года планируется развитие технологий грузовых и пассажирских дирижаблей. Это следует из утвержденной десятилетней концепции научно-технологического развития транспортной отрасли.

"Основными перспективными транспортными технологиями являются: <…> технологии грузовых и пассажирских дирижаблей", - говорится в документе.

Также концепция предусматривает развитие средств аэромобильности, технологий создания и эксплуатации гражданских сверхзвуковых воздушных судов. Кроме того, планируется развивать технологии эксплуатации экранопланов, конвертопланов и воздушных судов с вертикальным взлетом и посадкой.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что новая концепция определяет ключевые направления создания инновационной инфраструктуры, освоения производства новых материалов и техники, включая беспилотные и автономные аппараты, средства связи и коммуникаций, интеллектуальные системы, а также перспективные источники энергии.