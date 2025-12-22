В России рассчитывают на запуск новых стартапов в транспорте

Для достижения этой цели кабмин утвердил концепцию научно-технологического развития транспортного комплекса РФ до 2035 года

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Власти РФ рассчитывают на запуск новых стартапов в транспорте благодаря созданию центров научно-технологических компетенций в этой сфере, сообщается на сайте правительства.

Кабмин утвердил концепцию научно-технологического развития транспортного комплекса России до 2035 года. Документ предусматривает создание не менее 9 центров научно-технологических компетенций и до 50 лабораторий. Их задачей станет разработка новых видов транспортной техники, а также новых материалов и технологий для транспортного строительства.

"Предполагается, что работа новых центров компетенций и лабораторий позволит увеличить число прикладных научных исследований, а это в свою очередь приведет к запуску новых стартапов в транспортной сфере", - говорится в сообщении правительства.

Той же цели служит создание на базе отраслевых вузов центров молодежного технологического предпринимательства (бизнес-инкубаторов) и запуск грантовой программы для студентов - разработчиков стартапов, отметили в кабмине.

Среди ключевых направлений работы новых центров названы развитие высокоскоростного железнодорожного сообщения, беспилотного транспорта, электромобилей и зарядной инфраструктуры, транспорта на водородном топливе, а также развитие Трансарктического транспортного коридора и технологий транспортной логистики.