Путин: товарооборот России и Армении за девять месяцев составил $4,5 млрд

САНКТ-ПЕТЕРУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Товарооборот между Россией и Арменией за первые девять месяцев текущего года составил $4,5 млрд . Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"У нас скорректировался товарооборот, вчера говорили об этом. Если в 2024 году это было свыше $11 млрд, то за первые девять месяцев текущего года $4,5 млрд ", - отметил Путин, указав, что это хороший показатель, который дает основания полагать, что он будет наращиваться в ближайший период.