В России изменится учет станкоинструментальной продукции с 1 сентября 2026 года

По словам директора департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга Валерия Пивня, новая классификация расширяет возможности анализа структуры производства и потребления отдельных видов продукции

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Росстандарт утвердил изменения в Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2), которые предусматривают ввод 130 новых кодов продукции в части металлообрабатывающего оборудования. Приказ вступает в силу с 1 сентября 2026 года, говорится в сообщении Минпромторга РФ.

"В результате обновления в ОКПД 2 введено порядка 130 новых кодов продукции, охватывающих широкий спектр оборудования, включая универсальные станки, станки с числовым программным управлением, кузнечно-прессовое оборудование, а также 3-, 4- и 5-осевые обрабатывающие центры и другие виды станков", - отмечается в сообщении.

Как отметил директор департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга Валерий Пивень, новая классификация обеспечивает более детализированный учет оборудования и расширяет возможности анализа структуры производства и потребления отдельных видов продукции. "Ключевая цель изменений - создать систему обратной связи, где статистика по каждому сегменту будет напрямую влиять на параметры инструментов развития станкостроения", - добавил он.

В сообщении отмечается, что в России проводится комплексный отраслевой пересмотр фонда нацстандартов. Так, с начала реализации с 2024 года утверждено более 150 новых стандартов на станки, коммутационную аппаратуру и электрооборудование, нормы точности и методы испытаний, мониторинг технологического оборудования и внедрение цифровых решений.

"Актуализация общероссийских классификаторов - это базовый элемент формирования современной промышленной политики. За счет детальной и технологически ориентированной структуры ОКПД 2 мы создаем прозрачную "карту" станкоинструментальной отрасли, которая необходима как для производителей, так и для государства. Эта работа напрямую связана с задачами национального проекта "Средства производства и автоматизации" и позволяет выстраивать эффективные меры поддержки, стандартизации и развития отечественных технологий", - подчеркнул руководитель Росстандарта Антон Шалаев.

Как сообщил гендиректор "СтанкоМашСтрой" Олег Кочетков, расширение классификации позволит более точно учитывать продукцию, что повысит качество отраслевой статистики и улучшит возможности анализа структуры производства и потребления оборудования. Заместитель генерального директора по научно-техническому развитию и инновациям холдинга "СТАН" (входит в Ростех) Денис Чернявский отметил, что обновленная классификация создаст более прозрачные и понятные условия для участия в мерах господдержки, упростит учет и отчетность.