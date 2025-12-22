Индекс РТС перешел к росту

По состоянию на 18:03 мск индекс Мосбиржи снижался до 2 713,47 пункта

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Индекс РТС перешел к росту после публикации Банком России официальных курсов валют, свидетельствуют данные Мосбиржи. Регулятор понизил курс доллара на 23 декабря до 79,31 рубля, евро - до 92,86 рубля, юаня - до 11,23 рубля.

По данным на 18:01 мск, до публикации курсов валют индексы РТС и Мосбиржи снижались на 1,05% - до 1 059,22 и 2 714,18 пункта соответственно.

После публикации курсов валют по состоянию на 18:03 мск индекс РТС перешел к росту и находился на уровне 1 077,73 пункта (+0,68%), индекс Мосбиржи снижался до 2 713,47 пункта (-1,08%).