Проект строительства экотехнопарка под Тамбовом получил полное финансовое обеспечение

К реализации этого проекта приступят в 2026 году

Редакция сайта ТАСС

ТАМБОВ, 22 декабря. /ТАСС/. Тамбовская область обеспечила полное финансирование строительства экотехнопарка по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов, сообщил глава региона Евгений Первышов в ходе оперативного совещания в областном правительстве. Ранее сообщалось, что стоимость проекта оценивается в 5,1 млрд рублей. Часть из этих средств предоставит публично-правовая компания "Российский экологический оператор" в виде льготного займа.

"Хочу отметить, что мы добились и получили полное финансовое обеспечение проекта по строительству полигона и мусороперерабатывающего завода. Это достаточно серьезные денежные средства. К реализации этого проекта мы приступаем уже в 2026 году", - сообщил Первышов, подводя итоги работы правительства за текущий год.

Глава региона напомнил об ответственности органов власти при реализации проекта, подчеркнув, что "никаких сбоев быть не должно". При этом полный переход от старых объектов накопления мусора к новой системе утилизации, по его словам, займет около двух лет.

"Все эти полигоны, все эти свалки, это тихий ужас - так область жить не должна. Мы должны иметь современное оборудование, современный экологически защищенный проект, который позволит нам вывести регион на достаточно высокие позиции в экологическом рейтинге", - сказал глава региона.

Как сообщалось ранее, проект планируют реализовать в несколько этапов. План-график уже составлен, риски учтены. Экотехнопарк будет включать в себя завод по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов, а также современный полигон для захоронения неутилизируемых остатков.