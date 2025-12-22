В Ленобласти дефицит кадров в сфере энергетики составил 10-15%

Больше всего не хватает, в частности, электромонтеров и специалистов на котельных

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Нехватка кадров в сфере энергетики в Ленинградской области по итогам 2025 года составляет 10-15%. Об этом сообщил председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу региона Сергей Морозов на пресс-конференции в ТАСС.

"Порядка 10-15% есть нехватка кадров, она не поменялась с годами. Честно скажу, многие предприятия вынуждены даже брать рабочих без профильных образований. <…> Они обучаются, ничего такого в этом нет", - отметил он.

Морозов подчеркнул, что энергетика включает в себя разные профессии, в том числе из сферы экономики и финансов. Однако больше всего не хватает, например, электромонтеров, специалистов на котельных.

Газификация в области

Глава комитета также подвел предварительные итоги 2025 года. Он напомнил, что в регионе продолжается реализация президентской программы социальной газификации (догазификации). В нее включены порядка 90 тыс. домовладений, расположенных в 763 населенных пунктах региона (в том числе в садоводствах). По итогам 2025 года завершено строительство шести межпоселковых газопроводов общей протяженностью 135,8 км во Всеволожском, Кингисеппском, Приозерском, Сланцевском и Тосненском районах. В общей сложности в 2025 году газифицировано 34 населенных пункта. В 2025 году в области удалось перевыполнить план в 15 тыс. подключенных домовладений и населенных пунктов.