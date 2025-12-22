В Мордовии реализуют более 20 инвестпроектов в сельском хозяйстве

Сумма этих проектов составит 50 млрд рублей

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Агропромышленный комплекс Мордовии в 2025 году демонстрирует рост, реализуются более 20 инвестиционных проектов на сумму 50 млрд рублей, сообщили в пресс-службе главы Мордовии.

"Агропромышленный комплекс Мордовии в 2025 году демонстрирует устойчивый рост, инвестиционную активность и уверенное развитие сельских территорий. В республике реализуется более 20 инвестпроектов на сумму 50 млрд рублей. Привлечено 12,2 млрд рублей, создано 656 рабочих мест", - говорится в сообщении.

Как рассказал глава Мордовии Артем Здунов, группа компаний "Талина" реализует проекты на сумму 35 млрд рублей. Это шесть крупных свинокомплекса, заводы по производству замороженных мясных полуфабрикатов и хлебопекарной продукции, а также завод по производству кормов для животных. Всего будет создано свыше 1,7 тыс. новых рабочих мест.

В портфеле агрогруппы "Хорошее дело" 9 крупных проектов с объемом инвестиций свыше 19 млрд рублей. Это цеха по производству различных видов сыров, цех сушки сыворотки и обезжиренного молока, элеваторный комплекс для хранения зерновых и масличных культур, завод по переработке сои.

Компания "Исток" приступила к строительству молочного комплекса стоимостью 2,5 млрд рублей.

По предложению института развития "Иннопрактика" в республике начали эксперимент по внедрению современных методов селекции для повышения продуктивности молочного скотоводства.

Лидеры в ПФО

По данным ведомства, Мордовия - лидер России и Приволжского федерального округа по производству яйца на душу населения, в числе лидеров по молоку и мясу. Производство яиц выросло на 2,8% - до 1,63 млрд штук, производство мяса увеличилось на 1,5% и достигло 470,9 тыс. тонн, рост производства молока составил 1,2%. "За последние 5 лет мы практически удвоили объем производства продукции пищевых и перерабатывающих предприятий, по итогам этого года объем валовой продукции сельского хозяйства в республике составит треть триллиона рублей", - отметил глава Мордовии Артем Здунов.

По словам Здунова, в этом году аграрии снова вплотную приблизились к рекордной отметке по сбору урожая зерновых - намолочено около 2 млн тонн зерна. Урожайность составила свыше 40 центнеров с га, и это является лучшим показателем в Приволжском федеральном округе. Хозяйства полностью обеспечены кормами, озимые под урожай 2026 года посеяли на 100% от плана. Наращиваются объемы использования семян отечественной селекции, импортозамещения по зерновым и масличным культурам, по овощам.

По данным правительства Мордовии, аграриям в этом году направили 2,1 млрд рублей господдержки, в сельской местности построили 70 объектов на 1,58 млрд рублей. Реализованы проекты жилья, благоустройства и дорожной инфраструктуры.