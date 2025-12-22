Т-бизнес запустил выездное оформление и выпуск квалифицированной подписи предпринимателям

Вся процедура занимает в среднем 15-20 минут, подчеркнули в компании

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. "Т-бизнес" запустил услугу для предпринимателей по выездному сервису оформления и выпуска квалифицированной электронной подписи, которую можно получить без посещения банка или налоговой инспекции. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Выездной сервис стал первым на российском рынке и теперь предприниматели могут получить подпись без посещения отделения банка или налоговой - представитель "Т-бизнеса" приезжает когда и куда им удобно, проводит идентификацию и передает готовый токен", - отметили в компании, подчеркнув, что схема выездного оформления согласована с ФНС и ФСБ и отвечает всем требованиям законодательства.

"Сегодня квалифицированная электронная подпись является обязательным инструментом для осуществления электронного документооборота с государственными сервисами и контрагентами и от того, насколько быстро предприниматель получит подпись, зависит запуск сделки или отправка отчетности", - продолжили в компании. Здесь отметили, что новый сервис позволяет оформить все необходимые документы на месте, а подпись сразу готова к использованию, что особенно важно, если она нужна срочно или срок старой подписи истек. "Вся процедура занимает в среднем 15-20 минут", - подчеркнули в компании. При этом, если клиент уже работал с "Т-банком", то данные для оформления новой подписи "подтягиваются" в систему автоматически. Подпись действует 15 месяцев и сервис заранее напомнит о необходимости перевыпуска.

По словам руководителя нефинансовых продуктов "Т-банка" Анастасии Яннаевой, оформление квалифицированной электронной подписи остается одним из самых частых запросов со стороны бизнеса. "Рынок давно ждал возможности оформить подпись без личного визита в отделение банка, офис ФНС и так далее", - отметила она, добавив, что над реализацией проекта специалисты банка работали несколько лет и стали первыми, кому удалось реализовать такой формат. "Для нас это пример того, как можно менять привычные процессы и предлагать рынку действительно новые стандарты обслуживания - такой подход экономит время бизнеса, делает цифровые сервисы более доступными и станет стандартом на рынке", - убеждена Яннаева.

В настоящее время, подчеркнули в компании, выездное оформление доступно клиентам "Т-бизнеса" в Москве, однако в ближайшей перспективе география сервиса охватит всю страну.