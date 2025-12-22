ExPro Consulting: Украина открыла еще два маршрута для импорта газа

По данным портала, мощности оказались невостребованными

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Украина совместно с соседними странами запустила два новых межгосударственных маршрута для импорта природного газа в страну, однако мощности оказались невостребованными. Об этом сообщает профильный украинский портал ExPro Consulting.

Отмечается, что речь идет маршрутах Route 2 и Route 3 в рамках инициативы "Вертикальный коридор". Регуляторы Украины, Молдавии, Румынии, Болгарии и Греции провели соответствующие совместные процедуры бронирования мощностей для импорта. Первые аукционы прошли 22 декабря, для бронирования предлагались месячные мощности для импорта газа из Греции на Украину на январь 2026 года. ExPro подчеркивает, что все операторы согласовали скидку в размере 25% на стандартный месячный тариф, при этом компании ICGB ("Интерконнектор Греция - Болгария") и "Оператор ГТС Украины" предоставили скидку в 46% - самую высокую в регионе.

Для бронирования по Route 2 (предназначен для импорта LNG из греческого терминала Alexandrupolis на Украину) было предложено 4,89 млн куб. м мощностей в сутки, аналогичные мощности предлагались и для Route 3 (для импорта азербайджанского газа на Украину), однако ни одна компания не проявила интереса, мощности остались невостребованными. Как выяснилось, предложенные около 2,3 млн куб. м мощностей в сутки на январь по Route 1 (с греческого терминала LNG Revithoussa на Украину) также оказались никому не интересны. Route 1 был запущен еще в июле 2025 года, с тех пор по нему экспортировали всего около 60 млн куб. м газа.

В Киеве рассчитывают, что Трансбалканский коридор станет геополитическим инструментом, позволяющим диверсифицировать поставки газа. Сейчас Украина закупает газ в Польше, Венгрии и Словакии. Украинские эксперты с самого начала отмечали, что недостаток маршрута Route 1 - пропускная способность. Он позволяет импортировать около 3 млн куб. м газа в сутки (менее 100 млн куб. м в месяц). Для сравнения, через границу со Словакией можно прокачивать до 42 млн куб. м в сутки (более 1,2 млрд куб. м в месяц), с Венгрией - 9,75 млн куб. м в сутки, через Польшу - 6 млн куб. м в сутки.

Проблемы с газом на Украине

Газовая проблема на Украине возникла после того, как 1 января транзит российского газа в Европу через газотранспортную систему страны был полностью остановлен из-за отказа Киева продлевать соглашение с "Газпромом". Остановка транзита повысила потребности самой Украины в техническом газе для поддержания давления в трубе. В итоге Киев вынужден закупать топливо на европейском рынке по высоким ценам. С конца января украинская компания "Нафтогаз" начала импортировать газ, постоянно наращивая объемы закупок.

2 июня Владимир Зеленский заявил, что стране не хватает газа на сумму €1 млрд.