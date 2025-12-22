Ремонт дорог в Донбассе и Новороссии обошелся в более чем 270 млрд рублей

Восстановлено более 4,5 тыс. км автомобильных дорог, сообщил министр транспорта Андрей Никитин

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Капитальный ремонт свыше 4,5 тыс. км дорог на территории Донбасса и Новороссии за три года обошелся федеральному бюджету в более чем 270 млрд рублей, сообщил министр транспорта Андрей Никитин в интервью Запорожскому агентству новостей.

"За последние три года проделана масштабная работа. С 2022 по 2024 годы восстановлено более 4,5 тыс. км автомобильных дорог, включая федеральную трассу Р-280 "Новороссия" от Ростовской области до Симферополя. Объем федерального финансирования на эти цели составил свыше 270 млрд рублей", - сказал он.

Никитин также добавил, что 94 км трассы "Новороссия" уже имеют четыре полосы, а до 2030 года планируется расширить еще 309,4 км. "Трасса формирует надежный и комфортный сухопутный коридор в Крым, способствуя перераспределению транспортных потоков на юге России", - подчеркнул глава ведомства.