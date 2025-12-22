Эксперт Шаманский: Китай заинтересован в технологиях Белоярской АЭС

Заместитель главного инженера по безопасности и надежности станции отметил планы китайской стороны построить энергоблок типа БН-1200М

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Китай, работающий над созданием собственной атомной энергетики, больше всех заинтересован в тиражировании технологий Белоярской АЭС. Таким мнением поделился на пресс-конференции в уральском региональном центре ТАСС заместитель главного инженера по безопасности и надежности станции Валерий Шаманский.

"Самый заинтересованный [в перенимании технологий] - Китай. Он давно развивает быструю атомную энергетику с участием наших головных проектных и конструкторских организаций. Вместе они сооружают энергоблоки непосредственно в Китае. Сейчас там эксплуатируются уже два энергоблока на быстрых нейтронах, и в принципе у них [Китая] в планах соорудить и [энергоблок типа] БН-1200М", - рассказал он.

Энергоблок с реактором БН-1200М планируется строить в качестве блока № 5 Белоярской АЭС в Свердловской области. Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики России предусматривает завершение строительства энергоблока № 5 Белоярской АЭС к 2034 году. БН-1200М обеспечит замыкание ядерно-топливного цикла для полного использования энергетического потенциала; возможность использования как оксидного, так и нитридного топлива на основе смеси урана и плутония; возможность наработки изотопов для применения в медицине и промышленности.

На Белоярской АЭС в работе находятся два энергоблока: № 3 с реактором БН-600 и № 4 с реактором БН-800. Это крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах.