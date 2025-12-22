РСА ожидает роста средней стоимости ОСАГО в 2026 году на 5-8%

Президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев считает, что такой эффект может вызвать подорожание автозапчастей

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Рост средней стоимости полисов ОСАГО на 5-8 % может произойти в 2026 году из-за удорожания автозапчастей. Об этом заявил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев на пресс-конференции в ТАСС.

"В течение 2025 года средняя стоимость ОСАГО практически не изменялась и даже мы отмечали небольшое снижение. В 2026 году, я думаю, что все-таки уже таких возможностей у страховщиков нет. Тот рост средней выплаты, которой был обусловлен увеличением тяжести, ростом (стоимости - прим. ТАСС) запасных частей, он, наверное, все-таки скажется. Мы ожидаем, что примерно на 5-8% в течение 2026 года средняя стоимость полиса будет увеличиваться", - сказал он.

Глава РСА отметил, что основную часть страховых выплат в ОСАГО по возмещению вреда, причиненного транспортным средствам, составляют выплаты по запасным частям, заменяемым в ходе ремонта. Как сообщил Уфимцев, эта величина составляет 80-83% от всех выплат на ремонт, и в среднем эта доля остается практически неизменной при общем росте объема этих выплат. "Поэтому мы уделяем большое внимание контролю за средними ценами на запасные части", - сказал он.

Уфимцев отметил, что в течение 2025 года рост стоимости корзины запчастей по справочникам составил в среднем 5%. "Собирая достаточно большой объем ценовой информации от большого количества первичных источников, мы понимаем общую ситуацию на рынке автозапчастей в нашей стране. Факторов, которые могли бы повлиять на снижение этих цен, мы сегодня не видим. Но нет и катастрофических событий, каким было, например, резкое снижение курса рубля во второй половине 2023 года, по итогам которого цены на запчасти в нашем справочнике подскочили на 9,8% за квартал", - подчеркнул он.

Согласно данным РСА, по итогам января - октября 2025 года средняя выплата по годовым полисам ОСАГО показала рост на 16% по сравнению с 10 месяцами 2024 года и достигла 115 803 рубля, а средняя премия снизилась на 4,9% - до 7 275 рублей.