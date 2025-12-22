ЦБ: рост кредита экономике в ноябре замедлился до 1,5%

По данным регулятора, в ноябре прирост требований банков к юрлицам снизился до 1,8% после 2,2% в октябре

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Прирост кредита экономике РФ в ноябре 2025 года составил 1,5% после 1,8% в октябре, следует из материалов Банка России.

"Месячный рост кредита экономике в ноябре 2025 года замедлился до 1,5% после 1,8% в октябре, когда на фоне смягчения денежно-кредитной политики реализовался сезонный спрос на кредит. При этом к соответствующему месяцу прошлого года требования к экономике выросли в ноябре на 10,4%, превысив 9,5% в октябре", - отмечается в документе.

По данным регулятора, в ноябре прирост требований банков к юрлицам снизился до 1,8% после 2,2% в октябре. Розничное кредитование в ноябре также немного замедлилось. Так, требования кредиторов к населению возросли на 0,5% после 0,8% в октябре, главным образом за счет ипотеки.