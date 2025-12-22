Российский рынок акций закрылся разнонаправленным изменением основных индексов

Курс юаня снизился до 11,12 рубля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов в понедельник снизился на 0,99%, до 2 715,98 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,77% - до 1 078,73 пункта. Курс юаня снизился на 17 копеек, до 11,12 рубля.

"На рынке акций сегодня доминировали продавцы. Индекс Мосбиржи опускался в направлении 2 700 пунктов. Сдержанный шаг снижения ключевой ставки и сохранение жесткого сигнала ЦБ - одна из причин ухудшившихся настроений. Впрочем, здесь больше эмоций тех, кто ждал более уверенного секвестра ставки, а по факту снижение "ключа" априори позитивно для акций", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции "М.Видео" (+7,4%), скорее всего, в ожидании дополнительной эмиссии акций и будущей докапитализации эмитента", - указала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения, по ее словам, стали акции "Новатэка" (-4%), возможно, под влиянием сообщений об обсуждаемом в ЕС пакете новых санкций.

Прогноз на 23 декабря

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на завтра - 2 700 - 2 800 пунктов. Краткосрочные прогнозы по курсу рубля к доллару - 80-81 рубль, к юаню - 11,3-11,4 рубля.

Как считают во Freedom Finance Global, во вторник индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 700 - 2 800 пунктов. Прогноз по курсу доллара, евро и юаня - 77,5-80 рублей, 91-93 рубля и 11-11,5 рубля, соответственно.