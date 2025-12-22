ФАС выдала предупреждение из-за публичного заявления о росте цен на яйца

В СМИ опубликовали экспертное мнение о возможном подорожании продукта

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. ФАС выдала предостережение в связи с публичным заявлением о возможном росте цен на яйца, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным службы, такое экспертное мнение было опубликовано в СМИ в связи с зафиксированной вспышкой птичьего гриппа на одной из птицефабрик.

"Служба отмечает, что подобные заявления могут быть восприняты рынком как побуждение к повышению цен, - указали в ФАС. - Ведомство напоминает производителям яиц о недопустимости необоснованного повышения цен на свою продукцию и предупреждает о необходимости неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства".

При выявлении признаков нарушения компаниями закона о защите конкуренции, приводящего в том числе к повышению отпускных цен на яйца, ФАС России примет меры антимонопольного реагирования.