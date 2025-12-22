Число самозанятых в Кабардино-Балкарии за 2025 год увеличилось на 16%

Показатель составляет порядка 94 тыс. человек, сообщил премьер-министр республики Алий Мусуков

НАЛЬЧИК, 22 декабря. /ТАСС/. Количество самозанятых в Кабардино-Балкарии (КБР) за 2025 год увеличилось на 16% и составляет порядка 94 тыс. человек. Об этом сообщил премьер-министр республики Алий Мусуков.

"На сегодняшний день почти 94 тыс. человек у нас зарегистрированы как самозанятые и платят налоги. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество выросло на 16%. И это говорит о легализации занятости, расширении базы налогообложения и постепенном выходе из тени значительного числа самозанятых", - отметил Мусуков на встрече руководства республики с бизнес-сообществом.

Председатель правительства добавил, что рост стал возможен в том числе благодаря мерам господдержки самозанятых.