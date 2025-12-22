Новая подстанция в Чечне обеспечит электричеством курорт и 7 тыс. потребителей

Она стала первой в высокогорной местности региона с рабочим напряжением 110 кВ, отметил управляющий директор "Чеченэнерго" Иса Кадиров

Редакция сайта ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 22 декабря. /ТАСС/. Открытие первой в высокогорной местности Чечни подстанции "Ведучи" с рабочим напряжением 110 кВ позволит обеспечить электроснабжением одноименный туристско-рекреационный комплекс и порядка 7 тыс. потребителей. Об этом ТАСС сообщил управляющий директор "Чеченэнерго" Иса Кадиров.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак, министр энергетики РФ Сергей Цивилев и генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин приняли участие в подключении по видеосвязи энергообъектов в Карелии, Чечне, Хабаровском и Красноярском краях.

"Подстанция "Ведучи" и двухцепная воздушная линия электропередачи 110 кВ позволят обеспечить электроснабжением туристско-рекреационный комплекс "Ведучи" и порядка 7 тыс. потребителей Итум-Калинского района. Новая подстанция стала первой в высокогорной местности региона с рабочим напряжением 110 кВ", - отметил Кадиров.

По его словам, новый объект станет ключевым элементом региональной электросетевой инфраструктуры.

"Благодаря современному оборудованию и высоким стандартам автоматизации "Ведучи" повысит надежность энергоснабжения и создаст условия для дальнейшего развития региона. Система позволяет оперативно управлять оборудованием дистанционно, исключая необходимость присутствия персонала непосредственно на месте. Энергоузел обеспечит туристско-рекреационный комплекс "Ведучи" 10 МВт мощности", - отметил собеседник ТАСС.

Площадь всесезонного курорта "Ведучи" составляет более 1,1 тыс. га. На его территории построены 19 горнолыжных трасс всех уровней сложности общей протяженностью 46 км. Также созданы условия для летнего отдыха: пешие, конные и велосипедные прогулки по живописным горным склонам.