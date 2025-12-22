Flynas открывает рейсы между Москвой и Джиддой

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Саудовский лоукостер Flynas с 23 декабря открывает прямое авиасообщение между Москвой и Джиддой. По данным перевозчика, рейсы в Джидду будут выполняться из аэропорта Внуково.

Согласно расписанию Внуково, первый рейс из Джидды прибудет в Москву в 10:30 мск, а затем вылетит в Саудовскую Аравию в 11:30 мск.

1 августа состоялся первый прямой регулярный авиарейс между Саудовской Аравией и Россией. Рейс Flynas по маршруту Эр-Рияд - Москва приземлился во Внуково.

Как отмечали в Минтрансе РФ, регулярные рейсы между Россией и Саудовской Аравией до 1 августа 2025 года не осуществлялись. Замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин уточнял, что запуск прямого воздушного сообщения между странами стал возможным благодаря трехлетней совместной работе Минтранса РФ и Росавиации с коллегами из Саудовской Аравии, при активной поддержке Совета Федерации и Генеральной прокуратуры. Итогом работы стала выдача Росавиацией разрешения авиакомпании Flynas на выполнение регулярных рейсов по маршруту Эр-Рияд - Москва.

1 декабря Россия и Саудовская Аравия также подписали межправсоглашение об отмене визовых требований. Как отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), туристический поток между Россией и Саудовской Аравией может увеличиться в два-три раза после введения безвизового режима.

Авиасообщение между Россией и Саудовской Аравией было прервано в 2020 году на фоне пандемии. После отмены строгих ограничений прямые рейсы между странами не были возобновлены из-за низкого спроса на туристические поездки. В ноябре в АТОР со ссылкой на данные пограничной службы ФСБ РФ сообщили, что Саудовская Аравия в июле - сентябре 2025 года впервые вошла в топ-3 стран по числу туристических поездок в РФ. В I квартале 2019 года Россию посетили всего 210 саудовских подданных. В I квартале 2025 года их число увеличилось в 47 раз - до 9,9 тыс. Королевство также стало абсолютным лидером по темпам роста въездного турпотока в Россию (+65,2% по сравнению с первым кварталом 2024 года).