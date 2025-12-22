Доля онлайн-продаж в розничной торговле в РФ в 2025 году может приблизиться к 20%

Маркетплейсы оказывают системное давление на офлайн-ретейл и по трафику, и по интенсивности маркетинговой активности, и по маржинальности, указано в исследовании агентства "Национальные кредитные рейтинги"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Доля онлайн-продаж в структуре розничной торговли России может приблизиться к 20% по итогам 2025 года. Об этом говорится в исследовании рейтингового агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР), с которым ознакомился ТАСС.

"Онлайн-канал остается ключевым источником структурного роста. Доля интернет-продаж в розничной торговле выросла с однозначных значений в начале 2020-х годов до приблизительно 15% в 2024 году и, по оценкам НКР, может приблизиться к 20% в 2025 году. Основной вклад в рост e-commerce вносит непродовольственный сегмент благодаря высокой стандартизируемости ассортимента и относительно низким логистическим барьерам", - рассказали эксперты.

В НКР отметили, что маркетплейсы оказывают системное давление на офлайн-ретейл и по трафику, и по интенсивности маркетинговой активности, и по маржинальности. Онлайн-направление крупнейших сетевых ретейлеров по масштабам остается существенно меньше маркетплейсов, особенно в непродовольственном сегменте. В некоторых непродовольственных категориях наблюдается переток спроса из офлайна в онлайн, что ограничивает потенциал роста традиционных форматов, прежде всего гипермаркетов.

Дополнительным фактором усиления позиций маркетплейсов является в том числе развитая сеть пунктов выдачи заказов. По оценкам НКР, их совокупное количество в России приближается к 200 тыс., что сопоставимо с числом магазинов крупнейших сетевых ретейлеров, а в некоторых регионах превышает его.

"Мы полагаем, что в ближайшей перспективе продажи части продовольственного ассортимента (в частности, напитков и бакалейных товаров) также могут смещаться в сторону онлайн-канала маркетплейсов. Однако в продовольственной рознице наиболее вероятным сценарием является сосуществование маркетплейсов и офлайн-сетей", - объяснили в агентстве. Пока же в продуктовом ретейле офлайн-форматы сохраняют устойчивые позиции, особенно в категориях скоропортящихся товаров. Доля онлайн-продаж у продуктовых сетей остается на уровне 5-7% выручки, что отражает как логистические ограничения, так и сохраняющиеся потребительские предпочтения в пользу офлайн-покупок свежих продуктов: хлебобулочных изделий, мясной и молочной продукции, фруктов и овощей.

Оборот розничной торговли в России, по мнению НКР, в 2025 году впервые превысит 60 трлн рублей (в 2024 году показатель составил 55,8 трлн рублей). Однако рост показателя в значительной степени обеспечивается инфляцией при умеренной реальной динамике. За январь-октябрь 2025 года оборот розничной торговли составил 49,96 трлн рублей. В сопоставимых ценах рост был ограниченным (+2,4%), тогда как в текущих ценах динамика (+10,2%) поддерживалась инфляцией. Структура рынка остается относительно сбалансированной: непродовольственные товары формируют 52% оборота, продовольственные - 48%, добавили в НКР.