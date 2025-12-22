РЖД отправят туристический поезд "Мороз-экспресс" в Великий Устюг

В этом сезоне запланировали восемь рейсов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. РЖД отправят первый в этом сезоне туристический поезд "Мороз-экспресс" из Москвы в Великий Устюг, сообщили в холдинге. Всего в рамках сезона запланировано восемь рейсов.

В составе поезда "Мороз-экспресс" будут плацкартные и купейные вагоны, а также вагон-ресторан.

В этом сезоне к поездке смогут присоединиться жители Ярославля и Вологды. При этом билеты в оба направления оформляются отдельно, поэтому пассажиры смогут самостоятельно выбрать продолжительность пребывания в Великом Устюге.