Патрушев: РФ по итогам сезона может экспортировать 53-55 млн тонн зерновых

Вице-премьер подчеркнул, что "российское зерно остается одним из самых востребованных товаров на глобальной арене"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Экспорт зерновых из России по итогам текущего сельскохозяйственного сезона (1 июля 2025 года - 30 июня 2026 года) прогнозируется на уровне 53-55 млн тонн, что соответствует средним значениям за пять лет, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в интервью газете "Известия".

"Российское зерно остается одним из самых востребованных товаров на глобальной арене. В сельхозсезоне 2023/2024 зарубежным партнерам были направлены рекордные объемы - больше 70 миллионов тонн. Сегодня мы действительно находимся в фазе более низких мировых цен. Это отразилось и на экспортных показателях. Однако с августа динамика постепенно выравнивается. Экспорт зерновых по итогам текущего сельхозсезона прогнозируется на уровне 53-55 млн тонн, что соответствует средним значениям за пять лет", - сказал он.

Патрушев отметил, что Россия является надежным торговым партнером и всегда выполняет свои обязательства. "Более того, есть понимание, что при изменении ценовой конъюнктуры объемы наших поставок возрастут", - добавил вице-премьер.

По итогам прошлого сельхозсезона (1 июля 2024 года - 30 июня 2025 года) экспорт зерна из России составил около 53 млн тонн, в том числе 44 млн тонн пшеницы.