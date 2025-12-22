Патрушев: урожай зерна в России по итогам года составит 137 млн тонн

Такой показатель - "один из самых значительных в новейшей истории", отметил вице-премьер России

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Урожай зерна в России по итогам 2025 года составит 137 млн тонн в чистом весе, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в интервью газете "Известия".

"В этом году российские аграрии вновь дали нам повод для гордости. Даже несмотря на все погодные катаклизмы, с которыми столкнулись. В ряде регионов были возвратные заморозки, засуха, сильные дожди и ранний снег. Тем не менее урожай зерна этого года должен составить в чистом весе 137 млн тонн, и он один из самых значительных в новейшей истории. Не случись такая сложная погода - сбор был бы еще на несколько миллионов тонн больше", - сказал Патрушев.

Он также сообщил, что урожай гречихи в стране по итогам года прогнозируется в пределах 1 млн тонн, что полностью закроет потребности перерабатывающих мощностей в сырье и обеспечит внутренний рынок. Кроме того, ожидается, что после подведения итогов Росстатом подтвердятся рекорды по сборам зернобобовых культур, плодов и ягод, рапса и сои.

"Конечно, все это - совместный результат работы отрасли и государства. Мы вместе создаем сильную систему господдержки, чтобы инструменты действительно были востребованными и адресными. Также для обеспечения сбалансированных урожаев контролируется выполнение структуры посевных площадей, стимулируется внедрение современных технологий, укрепляется отечественная научная база", - рассказал вице-премьер.

По его словам, прилагаются усилия, чтобы уровень влияния погодных факторов на результаты растениеводства был менее значительным. "Как я сказал, только за этот сезон аграрии столкнулись практически со всем спектром неблагоприятных погодных явлений. На это мы повлиять не можем. Однако арсенал технологических возможностей для ответа на подобные вызовы должен с каждым годом расширяться, прибавляя сельскому хозяйству устойчивости", - подчеркнул Патрушев.

Ранее урожай зерна в России по итогам 2025 года ожидался в размере 135 млн тонн в чистом весе.

О сборе зерна в РФ

По итогам 2024 года урожай зерна в России составил почти 130 млн тонн. В 2023 году был получен второй по объему в истории РФ урожай зерна - около 143 млн тонн, а с учетом Донбасса и Новороссии - примерно 147 млн тонн.

В 2022 году Россия обновила рекорд валового сбора зерна - всего было собрано 157,676 млн тонн.