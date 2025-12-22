Патрушев рассчитывает, что ситуация с ценами на картофель будет под контролем

Вице-премьер РФ отметил, что Минсельхозу в среднесрочной перспективе может удастся удержать цены без серьезных изменений

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Патрушев рассчитывает, что Минсельхозу удастся в среднесрочной перспективе удержать ситуацию с ценами на картофель под контролем.

"В 2025 году сбор этой культуры гораздо выше прошлогоднего. Поэтому надеюсь, что Минсельхозу России с учетом опыта прошлых лет удастся в среднесрочной перспективе удержать ситуацию с ценами на картофель под контролем", - сообщил вице-премьер в интервью газете "Известия".

Патрушев напомнил, что в 2023 году российские аграрии собрали рекордный за 30 лет урожай картофеля - 8,6 млн тонн. "Естественно, при наличии такого предложения цены на него упали, и упали значительно. Производители работали на пределе рентабельности. Год спустя урожай картофеля составил 7,3 млн тонн. Рынок начал "отыгрывать" цены", - добавил он.