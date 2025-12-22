Патрушев: фиксация цен на продукты может привести к отсутствию товаров на полках

В качестве примера эффективного механизма рыночного регулирования вице-премьер привел соглашения о стабилизации стоимости различных видов социально значимой продукции, которые регионы заключили с торговыми сетями

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Фиксированные цены на продукты могут привести к сокращению производства и отсутствию товаров на полках магазинов, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в интервью газете "Известия".

"Фиксацию цен нельзя называть механизмом рыночного регулирования. Особенно если речь идет о целой линейке продуктов. Это вообще может привести к обратному эффекту - вплоть до сокращения производства. А это в свою очередь повлечет за собой отсутствие товаров на полках магазинов", - сказал Патрушев.

По его словам, существуют более понятные инструменты. Например, больше 70 регионов РФ уже заключили соглашения с торговыми сетями о стабилизации цен на различные виды социально значимой продукции - в том числе это яйца, мясо, масло, овощи.

Еще одной действенной мерой могут быть долгосрочные контракты между поставщиком и продавцом по стоимости, зафиксированной на весь срок его действия. "Такой подход нивелирует риски сильных ценовых колебаний - причем и для поставщиков, и для сетей. Аграрии получают возможность гарантированного оплаченного сбыта в течение длительного периода времени, а торговые точки - нужный объем товара по заранее установленной стоимости", - отметил вице-премьер.

Кроме того, по его словам, одной из оправданных мер для сдерживания скачков цен можно считать льготный импорт. "Главное - вовремя принимать решения по его применению", - подчеркнул Патрушев.