Патрушев: в АПК надо внедрять технологии, повышающие эффективность процессов

Достичь роста производства продукции АПК лишь за счет масштабирования нельзя, подчеркнул вице-премьер

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Достичь роста производства продукции АПК нельзя только за счет масштабирования, необходимо внедрять технологии, повышающие эффективность процессов. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев в интервью газете "Известия".

Он напомнил, что отрасли необходимо увеличить производство продукции АПК к 2030 году на четверть. Так, урожай зерна к этому времени должен достигать 170 млн тонн, а производство сырого молока должно увеличиться более чем на 4 млн тонн от нынешних значений.

"Этого нельзя достичь просто за счет масштабирования. То есть мы не можем взять и начать сеять больше зерновых, все расширяя и расширяя площади под ними. Ровно как не получится бесконечно увеличивать поголовье молочного стада. Так не работает. Ключ к успеху - во внедрении технологий, повышающих эффективность процессов", - отметил Патрушев.

По словам вице-премьера, для поддержки и развития АПК государство выделяет серьезные объемы финансирования. "Это база для достижения новых целей. Необходимо и дальше обновлять технику, применять современные средства химизации, замещать различные иностранные решения отечественными, разработанными именно под запросы российского АПК. Должна включаться наука. И, как я сказал, следует стремиться к тому, чтобы для аграрного производства неблагоприятная погода не являлась существенным риском", - подчеркнул он.

Многое уже было сделано за последние годы. Например, системно выстраивается диалог между отраслевым бизнесом и наукой. Кроме того, для внедрения современных решений есть инструменты господдержки, что позволило серьезно повысить производительность труда, сказал Патрушев.

Вице-премьер отметил, что несколько критически важных направлений включены в национальный проект "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", который появился в 2025 году. Это развитие селекции, генетики и биотехнологий, производство сельхозтехники и оборудования, увеличение на рынке доли российских ветпрепаратов. "И, безусловно, прорывные результаты невозможны без сильных кадров. Поэтому в нацпроект включено отдельное направление по качественной подготовке специалистов - от школы до выхода на работу в отраслевые предприятия", - добавил он.