Патрушев: увеличение акцизов на вино защищает интересы производителей РФ

Вице-премьер отметил, что для российский продукции сохраняется возможность значительного налогового вычета

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Увеличение акцизов на вино является инструментом защиты интересов отечественных производителей, так как для российский продукции сохраняется возможность значительного налогового вычета, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в интервью газете "Известия".

"Увеличение акцизов на вино - это именно инструмент защиты интересов нашего производителя. Ведь в отношении отечественной продукции, сделанной из нашего винограда, сохраняется возможность значительного налогового вычета. Так, фискальная нагрузка для российских тихих вин рассчитывается по формуле "1 рубль за 1 литр". Позиция государства, что такой подход должен сохраняться. Это очень достойная преференция", - сказал Патрушев.

Вице-премьер напомнил, что в 2020 году был принят закон "О виноградарстве и виноделии", который стал отправной точкой нового этапа развития отрасли. "В масштабах истории пять лет - не так уж и много. В виноделии традиции вообще формируются поколениями. Тем не менее в нашей стране за такой короткий период времени это направление сумело совершить настоящий прорыв. Сформированы четкие правила виноделия, которые соответствуют мировым стандартам. Растет производство. И главное - мы получили продукт, который готовы выбирать граждане", - добавил он.

Патрушев также отметил существенное сокращение импорта вина, в то время как в структуре потребления растет доля российского продукта. "Для поддержки виноградарства и виноделия есть целый набор мер с солидным объемом финансирования: в 2025 году - порядка 4 млрд рублей, сопоставимая сумма предполагается и в следующем", - рассказал вице-премьер.