Патрушев: темпы обновления инфраструктуры обращения с отходами будут нарастать

Сейчас контейнерные площадки оснащаются средствами фото- и видеофиксации, с помощью которых можно отследить, во сколько приезжала спецтехника и забрала ли она весь мусор, рассказал заместитель председателя правительства

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Темпы обновления инфраструктуры по обращению с отходами в ближайшие годы будут нарастать по всей России. Об этом заявил заместитель председателя российского правительства Дмитрий Патрушев в интервью газете "Известия".

"Для выполнения задач, поставленных президентом [РФ Владимиром Путиным] по формированию экономики замкнутого цикла, нужны новые мощности. Для поддержки реализации таких проектов государство предлагает специальные инструменты финансового и нефинансового характера. Минприроды и Российский экологический оператор формируют планы строительства до 2030 года, опираясь на потребности субъектов в отраслевой инфраструктуре. Ожидаем, что в ближайшие годы темпы ее обновления по всей России будут нарастать", - сказал Патрушев.

Кроме того, по его словам, сейчас контейнерные площадки оснащаются средствами фото- и видеофиксации. С их помощью можно отследить, во сколько приезжала спецтехника и забрала ли она весь объем мусора. Далее передвижение отходов до полигона контролируется через систему спутниковой навигации. Также есть информационная система прослеживаемости твердых коммунальных отходов, которая повышает прозрачность процессов на каждом этапе перемещения.

"А еще с 2024 года на площадке отдельного штаба правительства вместе с главами регионов вырабатываем решения для устранения проблем в сфере обращения с отходами. Ведь в одних субъектах сохраняется дефицит контейнеров. У других не все ровно с деятельностью региональных операторов. Нужно и спецтехнику обновлять. Для этого, кстати, в 2025 году появилась возможность льготного лизинга. По планам механизм позволит регионам в текущем году закупить около тысячи новых машин", - добавил замглавы правительства.