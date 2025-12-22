В ГД рассказали о двух повышениях пенсий работающих пенсионеров в 2026 году

Выплаты проиндексируют в январе, а в августе они еще "немного подрастут", сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Смирнов/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Пенсии работающим пенсионерам в РФ будут проиндексированы в январе на 7,6% и еще раз подрастут в августе 2026 года. Об этом сообщила ТАСС член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина ("Единая Россия").

"С 1 января 2026 года индексация пенсий для работающих пенсионеров составит 7,6%. Эта мера коснется более 7 млн работающих граждан пенсионного возраста. Индексация происходит автоматически, никаких заявлений для этого подавать не нужно. С 1 августа пенсия работающих пенсионеров еще немного подрастет: небольшое летнее увеличение связано со страховыми отчислениями работодателя за 2025 год. Прибавка составит до трех пенсионных баллов", - сказала она.

Согласно бюджету Соцфонда РФ, с 1 января 2026 года стоимость одного пенсионного балла составит 156,76 рублей, соответственно, максимальный размер надбавки за три балла, которую можно будет получить в августе, составит 470,28 рублей в месяц.

Индексация пенсий работающим пенсионерам возобновилась с 1 января 2025 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ранее она была приостановлена в 2016 году. Индексацию за период с 2016 по 2024 годы включат в пенсию работающих пенсионеров после завершения ими трудовой деятельности.

Как ранее в декабре сообщал ТАСС, в целом по стране насчитывается более 7,3 млн работающих пенсионеров, средняя пенсия у них составляет 24 006 рублей. Из данных Соцфонда следует, что самое большое число работающих пенсионеров зарегистрировано в Москве (более 500 тыс.), Подмосковье (420 тыс.), Санкт-Петербурге (334 тыс.), Краснодарском крае (243 тыс.) и Свердловской области (235 тыс.).