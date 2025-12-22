Регионам предложили дать право повышать возраст продажи алкоголя

Председатель комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко считает, что аналогичную меру можно принять и в отношении реализации табачной продукции

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Степченков/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Региональные власти должны иметь право самостоятельно увеличивать возраст, с которого разрешено приобретать алкогольную и табачную продукцию. Об этом заявил в интервью ТАСС председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

"Инициативы по повышению возраста розничной продажи алкогольной продукции гражданам есть. Министерство здравоохранения Российской Федерации рекомендует повысить [минимальный] возраст до 21 года. Общественные эксперты поддерживают эту инициативу. Но мы видим, что пока эта инициатива не нашла своего решения, не закреплена [федеральным законом]. Я считаю, что нужно дать регионам право увеличивать возраст, начиная с которого продается алкоголь", - сказал он.

Общественник уверен, что многие регионы поддержат инициативу и повысят допустимый возраст "одномоментно и достаточно быстро, с большой радостью". "Причем, тогда такое же решение можно принять и в отношении реализации табачной продукции", - считает член ОП РФ.

По мнению Рыбальченко, смысл этой меры в том, что алкоголь и табак будут менее доступными для молодежи, в том числе школьников.

"Сокращение табакокурения и употребления алкоголя напрямую связано с тремя факторами. Сокращение пространственной доступности, временной доступности и ценовой доступности, - объясняет эксперт. - Поэтому я считаю, что если государство действительно решило добиваться тех показателей в снижении смертности и повышении ожидаемой продолжительности жизни, которые предусмотрены на сегодняшний день в наших стратегических документах, то эти меры просто горят. Их надо принимать".