"Лошадь в огне" стала второй по объему продаж памятной монетой в Сбере

Первое место занимает монета "Лошадь AI"

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Памятная серебряная монета "Лошадь в огне", на которой изображен ироничный символ 2026 года, произносящий фразу "Мне отлично", стала второй по объему продаж в Сбере в 2025 году. Об этом ТАСС сообщили в кредитной организации.

"За 2025 год монета "Лошадь в огне" стала второй по объему продаж памятной монетой на нашей полке. Первое место занимает памятная монета флагман этого года - монета "Лошадь AI". Это коллекционная монета с главным символом 2026 года - огненной лошадью. Дизайн монеты был создан с помощью фирменной нейросети для генерации изображений Kandinsky", - отметили в банке.

Как убедился корреспондент ТАСС, для монеты "Лошадь AI" используются технологии дополненной реальности - если отсканировать QR-код на упаковке монеты камерой смартфона, то лошадь "оживет".

Все другие памятные монеты как иностранные, так и монеты Банка России, "Лошадь в огне" обгоняет.

В Сбербанке также сообщили, что "Лошадь AI" уже раскуплена в Москве, остались монеты лишь в регионах. "Лошадь в огне" в наличии в ограниченном числе отделений Сбера в Москве.