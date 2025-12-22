Трамп: США в 2025 году могут получить $20 трлн за счет импортных пошлин

Эти средства являются инвестицией "в Соединенные Штаты, в том числе в производственные мощности и оборудование", отметил президент

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты могут получить в 2025 году $20 трлн за счет своих таможенных пошлин на импорт из других стран. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

"Мы считаем, что сможем выйти на уровень в $20 трлн. Это инвестиции в Соединенные Штаты, в том числе в производственные мощности и оборудование", - сказал он, выступая перед журналистами в своем поместье Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида). Глава администрации США комментировал вопрос о применении импортных пошлин.