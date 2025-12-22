"Известия": спрос на отдых за границей в новогодние праздники вырос на 40%

По данным Ассоциации туристических агрегаторов, Китай стал лидером по положительной динамике бронирований среди иностранных направлений у самостоятельных туристов из России в 2025 году

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Спрос на поездки за границу у россиян в период новогодних праздников - с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года - вырос на 40% год к году. Об этом сообщил газете "Известия" директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин.

Бронирования авиабилетов на зарубежные направления составили треть всех забронированных авиабилетов в указанных числах, что на 4 п.п. больше, чем годом ранее, отметил газете представитель онлайн-сервиса для поиска и бронирования авиабилетов "Авиасейлс". В то же время, по данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, число забронированных номеров в зарубежных отелях на новогодние праздники увеличилось на четверть год к году. Представитель сервиса Елена Шелехова уточнил газете, что доля зарубежных направлений достигла 41%.

По данным АТАГ, отметили в газете, Китай стал абсолютным лидером по положительной динамике бронирований среди иностранных направлений у самостоятельных туристов из РФ в 2025 году. Количество бронирований авиабилетов в Китай выросло в 1,8 раза, их доля составила 5,2%, сообщил представитель "Авиасейлс". Директор АТАГ связал такую динамику с отменой визового режима между странами.

В то же время среди клиентов сервиса OneTwoTrip наибольшим спросом пользуется Таиланд, где доля бронирования номера в отеле составила 12,2%. Представитель туроператора Fun&Sun добавил, что количество забронированных туров в Таиланд увеличилось на 18% в годовом выражении, а во Вьетнам - на 9%. Представитель "Авиасейлс" также согласился с высоким спросом на поездки в Таиланд на новогодние праздники среди российских туристов.