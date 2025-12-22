RSBI: 30% компаний МСБ повышали в 2025 году зарплаты выше уровня инфляции

Из них большинство увеличивали зарплаты на 10-20%, говорится в исследовании

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. За последний год 30% российских компаний МСБ повышали зарплаты своим сотрудникам выше уровня инфляции. Об этом говорится в исследовании индекса RSBI, который совместно публикуют ПСБ, общественная организация "Опора России" и Аналитический центр НАФИ (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"За последний год 30% компаний повышали зарплаты сотрудникам выше уровня инфляции. В частности, 22% МСП повышали зарплаты на 10-20%, а 8% респондентов - более чем на 20%. Ростом ФОТа примерно "по инфляции" отметились 31% предпринимателей, у остальных 39% компаний либо был рост ниже уровня инфляции, либо зарплаты не росли", - указано в исследовании.

При этом у МСП успешно развивается система нематериального стимулирования - предоставление ДМС сотрудникам. Так, с 2019 года практика предоставления ДМС в малом и среднем бизнесе заметно усилилась: предоставляют медицинское страхование 31% МСП - это почти вдвое выше, чем шесть лет назад.

В частности, четверть компаний (+12 процентных пунктов (п.п.) с 2019 года) предоставляют ДМС всем сотрудникам, 6% (+3 п.п.) - только для руководства, а 14% (х2) планируют ввести такую практику.

В разрезе размеров и отраслей чаще ДМС предоставляют средний бизнес (49%) и компании в сфере производства (34%).