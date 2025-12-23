В РФ обсудят направление части табачных пошлин на борьбу с курением

По прогнозам, доходы бюджетов субъектов страны от уплаты госпошлины за предоставление такой лицензии составят около 2,4 млрд рублей в год, отметил глава комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Минфин допустил, что часть доходов от пошлины за выдачу лицензии на продажу табака будут направлять на профилактические мероприятия против курения. Так в министерстве ответили на соответствующее предложение главы комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова (ЛДПР), инициативу предлагается рассмотреть при подготовке следующего Федерального бюджета.

"Минфин допустил возможность направления части доходов от пошлины за получение лицензии на розничную торговлю табачной продукцией на финансирование профилактических мероприятий против табакокурения, - рассказал Леонов ТАСС. - В Минфине отметили, что взимание госпошлины за предоставление лицензии на розничную продажу табачной и никотинсодержащей продукции начнется с 1 марта 2026 года. В связи с этим Минфин полагает возможным вернуться к рассмотрению моего предложения при подготовке Федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов".

Депутат отметил, что пошлина за предоставление лицензии одной точке розничной продажи табака составит 20 тыс. рублей. "По прогнозам, доходы бюджетов субъектов РФ от уплаты госпошлины за предоставление такой лицензии составят около 2,4 млрд рублей ежегодно", - подчеркнул он.