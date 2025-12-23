Ж/д перевозчик в Крым работает над возможностью доступа в интернет в поездах

Для установки системы под каждый тип оборудования и подвижного состава нужно разработать и внести изменения в конструкторскую документацию

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Железнодорожный перевозчик в Крым "Гранд сервис экспресс" и один из спутниковых операторов связи протестировали оборудование для доступа в интернет в поездах, это не дало результата, сообщили ТАСС в пресс-службе компании. ГСЭ работает над возможностью дальнейшего тестирования и масштабирования решений.

"В этом году компания "Гранд сервис экспресс" совместно с одним из спутниковых операторов связи провели длительное тестирование оборудования спутникового доступа в интернет, однако пока это не дало искомого результата", - сообщили в ГСЭ.

Как отмечают в компании, ГСЭ изучает возможности доступа к сети. "Сейчас специалисты "Гранд сервис экспресс" совместно с интеграторами активно прорабатывают возможности тестирования и дальнейшего масштабирования решений от отечественных компаний", - сообщили в ГСЭ. Сроки реализации проекта зависят от готовности технических решений со стороны интеграторов и производителей - как терминального оборудования, так и спутниковой группировки, добавили там.

В ГСЭ отмечают, что для установки системы под каждый тип оборудования и подвижного состава требуется разработка и внесение изменений в конструкторскую документацию. На данном этапе специалисты компании направили интеграторам пожелания и информацию о специфике ж/д инфраструктуры для учета в подготовке технических решений.

АО ТК "Гранд сервис экспресс" - единственный перевозчик, который с 2019 года доставляет пассажиров в Крым по железной дороге (поезда "Таврия"), а также создатель проекта - поезда-отеля на колесах "Гранд экспресс", ежедневно курсирующего из Москвы в Санкт-Петербург и обратно. Поезда "Таврия" круглый год курсируют из Москвы и Санкт-Петербурга в Симферополь и Севастополь, а также из Омска, Перми и Кисловодска в Симферополь. Всего в 2024 году поезда ГСЭ перевезли 5,85 млн пассажиров.