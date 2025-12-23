"Ведомости": средний платеж самозанятых коллекторам достиг трехлетнего максимума

Показатель составил 6 870 рублей, сообщило издание

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Средний платеж самозанятых должников банков и микрофинансовых организаций (МФО) коллекторам за 10 месяцев 2025 года достиг трехлетнего максимума - 6 870 рублей. Показатель вырос на 9% год к году, сообщили "Ведомости" со ссылкой на статистику ПКБ и ID Collect.

Средний платеж самозанятых должников превысил платежи "классических" клиентов банков в третий раз подряд: в 2025 и 2024 годах показатель превышал на 23% аналогичные суммы по всем розничным должникам кредитных организаций, а в 2023 году - на 15%, отметили в газете.

По итогам 10 месяцев 2025 года средний просроченный долг самозанятых должников банков и МФО составил порядка 70 тыс. рублей, приводят "Ведомости" данные ПКБ и ID Collect. В то же время у классических банковских должников сумма составила порядка 217,3 тыс. рублей.

С 1 октября 2025 года в силу вступил федеральный закон, согласно которому субъекты малого и среднего предпринимательства, а также самозанятые граждане раз в пять лет смогут брать кредитные каникулы на шесть месяцев. Отмечается, что заемщик из числа самозанятых вправе обратиться к кредитору с требованием о предоставлении льготного периода в течение всего периода проведения эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" (до конца 2028 года).