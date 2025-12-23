Доход бюджета Камчатки в 2025 году вырос на 1,5 млрд рублей

Эти средства планируют направить на компенсацию разницы между действующими и экономически обоснованными тарифами на электроэнергию и тепло, сообщили в пресс-службе краевого Заксобрания

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 декабря. /ТАСС/. Депутаты на Камчатке внесли изменения в закон "О краевом бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов". Доходная часть увеличилась на 1,5 млрд рублей, сообщили ТАСС в краевом Заксобрании.

"Доходная часть бюджета Камчатского края увеличена на 1,5 млрд рублей, мы направляем эти средства на компенсацию разницы между действующими и экономически обоснованными тарифами на электроэнергию и тепло. Это позволит обеспечить стабильность работы энергетиков и коммунальных служб", - цитирует пресс-служба слова председателя Заксобрания региона Ирины Унтиловой.

По итогам корректировки доходы краевого бюджета в 2025 году составили порядка 149 млрд рублей, расходы - 156,8 млрд рублей. Дефицит бюджета составил около 7,7 млрд рублей. Общий рост доходов бюджета Камчатского края в 2025 году по сравнению с первоначальным планом составил порядка 22 млрд рублей. В течение года закон о краевом бюджете корректировался восемь раз в связи с изменением налоговых поступлений и перераспределением средств по государственным программам.