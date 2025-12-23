НРА: российский страховой рынок вырос за 9 месяцев 2025 года

При этом нужен отказ от недобросовестных практик, отметили в Национальном рейтинговом агентстве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Российский страховой рынок по итогам января - сентября 2025 года показал рост ключевых финансовых показателей, однако уровень доверия к отрасли все еще требует повышенного внимания из-за сохраняющихся недобросовестных практик. Для устойчивого развития необходим полный отказ от устаревших подходов и переход к осмысленной клиентоцентричности, говорится в аналитическом обзоре Национального рейтингового агентства (НРА) (текст документа есть в распоряжении ТАСС).

"Ключевыми направлениями для роста здесь являются полный отказ от устаревших недобросовестных практик и переход от формального соблюдения стандартов к их осмысленной реализации в пользу потребителя", - говорится в обзоре.

По данным НРА, активы страховщиков на 30 сентября достигли 6,9 трлн рублей, увеличившись на 12,8% за год, а собранные страховые премии составили 2,8 трлн рублей, что на 14,7% выше аналогичного показателя 2024 года. Чистая прибыль страховых организаций за девять месяцев возросла до 396 млрд рублей. При этом в третьем квартале 2025 года рынок замедлился: квартальные сборы страховых премий сократились на 10,6% в годовом выражении, составив 996 млрд рублей.

Несмотря на финансовые успехи, ряд показателей свидетельствует о сохраняющихся проблемах во взаимоотношениях с клиентами. Количество договоров, расторгнутых в период охлаждения, за январь - сентябрь 2025 года составило 640 тыс., что на 29,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сумма страховых выплат по решению суда за три квартала увеличилась на 12,2%, до 11 млрд рублей, а неустойки за несоблюдение сроков выплат возросли на 63,4%, до 3 млрд рублей.

НРА считает, что фокус на продуктах с высокой клиентской стоимостью и развитие клиентоцентричных практик являются ключевыми факторами устойчивого развития страхового бизнеса. Этот подход способствует формированию качественного страхового портфеля с низким уровнем споров и повышает рыночную репутацию компаний.