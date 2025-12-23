В "Сбераналитике" назвали долю платежей через терминал без карты в 2025 году

Как показало исследование, за год доля альтернативных способов оплаты в общем объеме платежей через терминалы выросла с 21,28% до 23,56%

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Каждый четвертый платеж через терминал в 2025 году в России совершался по QR-коду, NFC или биометрии. К такому выводу пришли эксперты "Сбераналитики", изучив распространенность в России альтернативных способов оплаты в платежных терминалах (есть у ТАСС).

Как показало исследование, за прошедший год доля альтернативных (помимо банковской карты напрямую) способов оплаты в общем объеме платежей через терминалы выросла с 21,28% до 23,56%. В количественном отношении число транзакций увеличилось на 10,67%. В Москве и Подмосковье цифры чуть выше: было 23,23% - стало 25,28%, то есть уже каждый четвертый платеж проводится по QR-коду, NFC или улыбке. В регионах показатели немного ниже, зато динамика лучше: рост с 20,69% до 23,03%.

Отмечается, что самый впечатляющий прорыв совершила биометрия лица: ее доля увеличилась более чем в 10 раз - с 0,052% до 0,49%. В регионах улыбкой платят чаще, чем в столице: 0,51% против 0,4% в Москве и области. Количество операций увеличилось в 6,7 раза - с 29 млн до 195 млн транзакций. Биометрию уже попробовали более 5,5 млн человек, из них 1,5 млн - активные клиенты, которые регулярно оплачивают покупки с помощью сервиса "Оплата улыбкой". Роль NFC немного снизилась. В целом по стране доля подобных платежей уменьшилась с 9,95% до 9,43%. В Москве - с 9,78% до 8,57%, в регионах - с 10,03% до 9,7%.

Больше всего оплат по QR-коду совершили в Москве (16,48%), Ямало-Ненецком автономном округе (16,12%), Московской области (16,04%), Кабардино-Балкарии (15,67%) и Санкт-Петербурге (15,1%). NFC наиболее востребован в Сахалинской области (14,52%), Чукотском автономном округе (14,18%), Кемеровской (13,1%), Томской (13,06%) и Новосибирской (12,8%) областях.

Наиболее активными пользователями альтернативных методов стали россияне 25-34 лет - они оплачивают таким образом 29,63% своих покупок. За ними следуют люди 18-24 лет (28,83%) и 35-44 лет (27,99%). Покупатели старше 65 лет используют новые технологии реже всего - лишь 11,09% их трат пришлось на альтернативные способы. В исследовании рассмотрены три платежных метода: QR-код через СБП, NFC и биометрия лица (улыбка). Обезличенные данные за 11 месяцев 2025 года охватили всю территорию страны. Проведенное исследование - часть проекта "Итоги года со Сбером 2025".