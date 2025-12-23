НБКИ: объем выданных автокредитов в январе-ноябре снизился на 34,2%

Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков отметил, что "аппетит банков к риску находится на довольно низком уровне"

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Объем выданных автокредитов в январе-ноябре сократился на 34,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 1 375,3 млрд рублей (в 2024 году - 2 089,4 млрд рублей). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

По данным НБКИ, среди регионов РФ наибольший объем выданных автокредитов в ноябре был отмечен в Москве (128,9 млрд рублей), Московской области (112,3 млрд рублей), Санкт-Петербурге (77 млрд рублей), Краснодарском крае (68,3 млрд рублей) и Республике Татарстан (68,2 млрд рублей).

При этом среди 15 регионов-лидеров в этом сегменте розничного кредитования самую серьезную динамику сокращения объемов выданных автокредитов в ноябре относительно 2024 года продемонстрировали Ростовская (-41,2%), Московская (-39%) и Челябинская (-38,6%) области, а также Санкт-Петербург (-37,4%) и Москва (-37,4%).

"Падение выдачи автокредитов в январе-ноябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года является следствием роста рыночных ставок и утилизационного сбора во второй половине 2024 года", - полагает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. "В настоящее время аппетит банков к риску находится на довольно низком уровне, о чем свидетельствует высокая в последнее время доля отказов по кредитным заявкам на автокредиты, - отметил он. - Банки повышают требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в будущем".