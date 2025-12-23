Россиянам рассказали о рисках использования кредиток с длинным льготным периодом

Трата средств с таких карт может привести неопытного человека к долговой ловушке, предупредил зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Регуляторам следует усилить контроль за рекламой кредитных карт с длинным льготным периодом, чтобы она не вводила людей в заблуждение относительно их истинной стоимости и сложности - использование таких карт несет определенные риски. Об этом сообщил ТАСС зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция ЛДПР).

"Наблюдаемый рост объемов выдачи кредитных карт с длительным льготным периодом позиционируется как новый способ для роста личных финансов, но, по сути, является сложным механизмом, который может привести к долговой ловушке для неопытных пользователей. По нашим оценкам, объем таких карт за последний год увеличился более чем на 40%, что свидетельствует об активном продвижении их банками", - отметил депутат.

Теоретически, используя несколько карт, можно постоянно пользоваться заемными средствами без процентов, перекладывая долг с одной карты на другую, указал он. "Однако такая схема требует безупречной финансовой дисциплины и практически не оставляет права на ошибку. В реальности срок жизни за счет одних лишь льготных периодов крайне ограничен и сопряжен с высоким напряжением. При этом многие заемщики не учитывают скрытые условия: комиссию за снятие наличных, которая, несмотря на льготный период, все равно взимается, плату за переводы на другие карты или счета, ежегодное обслуживание, а также резкое увеличение процентной ставки в случае даже однодневной просрочки по платежу", - перечислил депутат.

После окончания льготного периода проценты начисляются на всю сумму задолженности за весь период, что ведет к существенным переплатам, напомнил депутат. "Я призываю граждан крайне внимательно изучать договоры и осознавать все риски, а регуляторам необходимо усилить контроль за рекламой подобных продуктов, чтобы она не вводила людей в заблуждение относительно их истинной стоимости и сложности", - считает парламентарий.